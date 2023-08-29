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Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 

Олена РощінаВівторок, 29 серпня 2023, 15:58
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Прапор над дачами на лівому березі Дніпра, скріншот із відео, опублікованого Риженком Костянтином

Український прапор підняли воїни Збройних сил України на лівому березі Дніпра в Херсонській області – над будівлями в поселенні Дачі, що зараз є "сірою зоною".

Джерело: херсонське видання "Мост", херсонський журналіст Костянтин Риженко

Деталі: У мережі з’явилося відео підняття прапора України на східному березі Дніпра.

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На одній з будівель на територія садового кооперативу "Шляховик" військові помітили флагшток з українським тризубом і вирішили підняти на ньому прапор.

Прапор під гімн України підняли військовослужбовці Андрій та Іван.

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Вони хотіли дати зрозуміти російським окупантам, що ті вдерлися на українську землю, яка врешті-решт буде звільнена від загарбників.

Пряма мова Риженка: "На лівому березі, біля Олешок наші військові урочисто з Державним гімном встановили прапор України".

Деталі: Дачі, над будівлями яких замайорів прапор України, розташовані між Антонівкою та Олешками.

Дачі на лівому березі Дніпра на Херсонщині
Дачі на лівому березі Дніпра на Херсонщині
DeepState map

За словами Івана, який піднімав прапор, позаду них – Антонівський міст.

 
Дачі на Дніпрі
Google maps

Антонівський міст, що з'єднує два береги Дніпра, був розбитий у процесі деокупації Херсона восени минулого року.

Теми: Херсонська областьдеокупаціяконтрнаступ
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