Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини
Український прапор підняли воїни Збройних сил України на лівому березі Дніпра в Херсонській області – над будівлями в поселенні Дачі, що зараз є "сірою зоною".
Джерело: херсонське видання "Мост", херсонський журналіст Костянтин Риженко
Деталі: У мережі з’явилося відео підняття прапора України на східному березі Дніпра.
На одній з будівель на територія садового кооперативу "Шляховик" військові помітили флагшток з українським тризубом і вирішили підняти на ньому прапор.
Прапор під гімн України підняли військовослужбовці Андрій та Іван.
Вони хотіли дати зрозуміти російським окупантам, що ті вдерлися на українську землю, яка врешті-решт буде звільнена від загарбників.
Пряма мова Риженка: "На лівому березі, біля Олешок наші військові урочисто з Державним гімном встановили прапор України".
Деталі: Дачі, над будівлями яких замайорів прапор України, розташовані між Антонівкою та Олешками.
За словами Івана, який піднімав прапор, позаду них – Антонівський міст.
Антонівський міст, що з'єднує два береги Дніпра, був розбитий у процесі деокупації Херсона восени минулого року.