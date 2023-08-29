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Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 

Елена РощинаВторник, 29 августа 2023, 15:58
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Флаг над дачами на левом берегу Днепра, скриншот из видео, опубликованного Рыженко Константином

Украинский флаг подняли воины Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области – над - над зданиями в поселении Дачи, которое сейчас является "серой зоной".

Источник: херсонское издание "Мост", херсонский журналист Константин Рыженко

Детали: В сети появилось видео поднятия флага Украины на восточном берегу Днепра. 

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На одном из зданий на территория садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.

Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван.

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Они хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".

Прямая речь Рыженко: "На левом берегу, возле Олешек наши военные торжественно с Государственным гимном установили флаг Украины".

Детали: Дачи, над зданиями которых взвился флаг Украины, расположены между Антоновкой и Олешками.

Дачи на левом берегу Днепра на Херсонщине
Дачи на левом берегу Днепра на Херсонщине
DeepState map

По словам Ивана, который поднимал флаг, позади них – Антоновский мост.

 
Дачи на Днепре
Google Maps

Антоновский мост, соединяющий два берега Днепра, был разбит в процессе деоккупации Херсона осенью прошлого года.

Темы: Херсонская областьдеоккупацияконтрнаступление
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