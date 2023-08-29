Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины
Украинский флаг подняли воины Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области – над - над зданиями в поселении Дачи, которое сейчас является "серой зоной".
Источник: херсонское издание "Мост", херсонский журналист Константин Рыженко
Детали: В сети появилось видео поднятия флага Украины на восточном берегу Днепра.
На одном из зданий на территория садового кооператива "Шляховик" военные заметили флагшток с украинским трезубцем и решили поднять на нем флаг.
Флаг под гимн Украины подняли военнослужащие Андрей и Иван.
Они хотели "дать понять российским оккупантам, что те вторглись на украинскую землю, которая в конце концов будет освобождена от захватчиков".
Прямая речь Рыженко: "На левом берегу, возле Олешек наши военные торжественно с Государственным гимном установили флаг Украины".
Детали: Дачи, над зданиями которых взвился флаг Украины, расположены между Антоновкой и Олешками.
По словам Ивана, который поднимал флаг, позади них – Антоновский мост.
Антоновский мост, соединяющий два берега Днепра, был разбит в процессе деоккупации Херсона осенью прошлого года.