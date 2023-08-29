Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин согласился посетить Китай - этот вояж станет его первой поездкой за границу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Источник: агентству Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Кремль готовит визит Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" в октябре, по словам трех людей, знакомых с этим вопросом.

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Российский диктатор принял приглашение главы Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии, сообщил один из источников.

По словам двух собеседников, президент РФ готов посещать только те страны, где его спецслужбы могут полностью гарантировать его безопасность, и Китай является одним из таких мест.

Путин не покидал Россию после того, как суд в Гааге объявил об ордере на его арест в марте в связи с незаконными депортациями украинских детей. В то же время, по сообщениям Кремля, он посещал оккупированные Россией территории Украины.

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Что предшествовало: На прошлой неделе глава России пропустил саммит БРИКС в ЮАР после того, как тамошнее правительство ясно дало понять, что ему придется выполнить приказ суда об аресте Путина.

Путин также сказал премьер-министру Индии Нарендре Моди, что он не будет участвовать в саммите G20 в следующем месяце, хотя Индия не является подписантом Римского статута, на основании которого действует МУС.

Китай также не подписал Римский статут, который регулирует деятельность Международного уголовного суда.

После полномасштабного вторжения в Украину Путин посещал только соседние страны бывшего Советского Союза и Иран, который поставляет беспилотники российским военным.

Последний раз Путин посетил Китай в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как отдал приказ о вторжении. Тогда он посетил Зимние Олимпийские игры в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином.

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