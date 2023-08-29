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"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 18:24
Не зосереджені на даті: Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Будівля Європейської комісії, фото NurPhoto via Getty Images

Європейська комісія відмовилася підтримувати заклик президента Європейської ради Шарля Мішеля готуватись до розширення Європейського Союзу до 2030 року.

Джерело: речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу для журналістів, цитує "Європейська правда"

Деталі: Представниця виконавчого органу ЄС на запитання журналістів, чи підтримують там підготовку до розширення до кінця десятиліття, кілька разів ухилялась від конкретної відповіді.

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Спінант наголошувала, що для Єврокомісії розширення є політичним пріоритетом, а вступ нових членів до ЄС має відбуватись на основі їхніх заслуг.

Коментувати слова Мішеля вона відмовилася.

Пряма мова: "Ми не зосереджені на даті (вступу нових країн до ЄС – ред.), ми зосереджені на дуже тісній роботі з країнами-кандидатами, щоб підготуватися до їхнього вступу в Європейський Союз, ми зосереджені на підтримці реформ, які здійснюємо; інвестиціях, які допомагають їм трансформувати свою економіку і наблизитися до регуляторних вимог, які важливо виконати перед вступом до ЄС".

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Деталі: Пізніше речниця Єврокомісії сказала, що їй не відомо про жодні контакти з офісом президента Євроради у зв'язку з його промовою напередодні.

Цьому передувало: 28 серпня на форумі в словенському курортному місті Блед президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.

Перед присутніми лідерами він підкреслив, що розширення ЄС є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, оскільки членство в ЄС несе як обов’язки, так і переваги.

Раніше українська віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.  

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Теми: ЄСЄврокомісіяєвроінтеграція
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