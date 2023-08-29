"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року

Європейська комісія відмовилася підтримувати заклик президента Європейської ради Шарля Мішеля готуватись до розширення Європейського Союзу до 2030 року.

Джерело: речниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу для журналістів, цитує "Європейська правда"

Деталі: Представниця виконавчого органу ЄС на запитання журналістів, чи підтримують там підготовку до розширення до кінця десятиліття, кілька разів ухилялась від конкретної відповіді.

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Спінант наголошувала, що для Єврокомісії розширення є політичним пріоритетом, а вступ нових членів до ЄС має відбуватись на основі їхніх заслуг.

Коментувати слова Мішеля вона відмовилася.

Пряма мова: "Ми не зосереджені на даті (вступу нових країн до ЄС – ред.), ми зосереджені на дуже тісній роботі з країнами-кандидатами, щоб підготуватися до їхнього вступу в Європейський Союз, ми зосереджені на підтримці реформ, які здійснюємо; інвестиціях, які допомагають їм трансформувати свою економіку і наблизитися до регуляторних вимог, які важливо виконати перед вступом до ЄС".

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Деталі: Пізніше речниця Єврокомісії сказала, що їй не відомо про жодні контакти з офісом президента Євроради у зв'язку з його промовою напередодні.

Цьому передувало: 28 серпня на форумі в словенському курортному місті Блед президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року.

Перед присутніми лідерами він підкреслив, що розширення ЄС є і залишатиметься процесом, заснованим на заслугах, оскільки членство в ЄС несе як обов’язки, так і переваги.

Раніше українська віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.