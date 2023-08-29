Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 18:24
Не сосредоточены на дате: Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Здание Европейской комиссии, фото NurPhoto via Getty Images

Европейская комиссия отказалась поддерживать призыв президента Европейского совета Шарля Мишеля готовиться к расширению Европейского Союза до 2030 года.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге для журналистов, цитирует "Европейская правда"

Детали: Представительница исполнительного органа ЕС на вопрос журналистов, поддерживают ли там подготовку к расширению до конца десятилетия, несколько раз уклонялась от конкретного ответа.

Реклама:

Спинант подчеркивала, что для Еврокомиссии расширение является политическим приоритетом, а вступление новых членов в ЕС должно происходить на основе их заслуг.

Комментировать слова Мишеля она отказалась.

Прямая речь: "Мы не сосредоточены на дате (вступления новых стран в ЕС – ред.), мы сосредоточены на очень тесной работе со странами-кандидатами, чтобы подготовиться к их вступлению в Европейский Союз, мы сосредоточены на поддержке реформ, которые осуществляем; инвестициях, которые помогают им трансформировать свою экономику и приблизиться к регуляторным требованиям, которые важно выполнить перед вступлением в ЕС".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Позже спикер Еврокомиссии сказала, что ей не известно ни о каких контактах с офисом президента Евросовета в связи с его речью накануне.

Этому предшествовало: 28 августа на форуме в словенском курортном городе Блед в понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году.

Перед собравшимися лидерами он подчеркнул, что расширение ЕС является и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, поскольку членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.

Ранее украинская вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Темы: ЕСЕврокомиссияевроинтеграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Амбициозная цель: председатель Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года
В ЕС вступили в силу новые правила регулирования ІТ-платформ
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: