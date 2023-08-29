"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года

Европейская комиссия отказалась поддерживать призыв президента Европейского совета Шарля Мишеля готовиться к расширению Европейского Союза до 2030 года.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге для журналистов, цитирует "Европейская правда"

Детали: Представительница исполнительного органа ЕС на вопрос журналистов, поддерживают ли там подготовку к расширению до конца десятилетия, несколько раз уклонялась от конкретного ответа.

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Спинант подчеркивала, что для Еврокомиссии расширение является политическим приоритетом, а вступление новых членов в ЕС должно происходить на основе их заслуг.

Комментировать слова Мишеля она отказалась.

Прямая речь: "Мы не сосредоточены на дате (вступления новых стран в ЕС – ред.), мы сосредоточены на очень тесной работе со странами-кандидатами, чтобы подготовиться к их вступлению в Европейский Союз, мы сосредоточены на поддержке реформ, которые осуществляем; инвестициях, которые помогают им трансформировать свою экономику и приблизиться к регуляторным требованиям, которые важно выполнить перед вступлением в ЕС".

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Детали: Позже спикер Еврокомиссии сказала, что ей не известно ни о каких контактах с офисом президента Евросовета в связи с его речью накануне.

Этому предшествовало: 28 августа на форуме в словенском курортном городе Блед в понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году.

Перед собравшимися лидерами он подчеркнул, что расширение ЕС является и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, поскольку членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.

Ранее украинская вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит на 100% все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

В конце июня Европейская комиссия представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.