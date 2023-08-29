У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Вівторок, 29 серпня 2023, 18:25
Склади із майном російської залізниці (РЖД) загорілись у центрі Москві на Комсомольській площі, яку називають площею трьох вокзалів.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Telegram-канали
Дослівно: "Займання сталося в зоні складських приміщень у районі площі трьох вокзалів у Москві і не впливає на рух поїздів, РЖД направила для допомоги в гасінні пожежний поїзд".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що клуби чорного диму добре видно за кілька кілометрів від району загоряння. Зараз до місця їдуть екстрені служби.
Спочатку пропагандисти з посиланням на МНС твердили, що горить склад, у Telegram-каналах повідомляють, що палають склади.
ВІДЕО ДНЯ