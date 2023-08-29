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В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги

Станислав ПогориловВторник, 29 августа 2023, 18:25
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Фото: скриншот видео "РИА Новости"

Склады с имуществом российской железной дороги (РЖД) загорелись в центре Москве на Комсомольской площади, которую называют площадью трех вокзалов.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-каналы

Дословно: "Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве и не влияет на движение поездов, РЖД направила для помощи в тушении пожарный поезд, сообщили журналистам в монополии".

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Детали: Сообщается, что клубы черного дыма хорошо видны за несколько километров от района возгорания. Сейчас к месту едут экстренные службы.

Пропагандисты со ссылкой на МЧС утверждали, что горит склад, в Telegram-каналах сообщают, что горят склады.

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Темы: Росcияпожар
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