Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги

Станислав ПогориловВторник, 29 августа 2023, 18:25
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Фото: скриншот видео "РИА Новости"

Склады с имуществом российской железной дороги (РЖД) загорелись в центре Москве на Комсомольской площади, которую называют площадью трех вокзалов.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-каналы

Дословно: "Возгорание произошло в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве и не влияет на движение поездов, РЖД направила для помощи в тушении пожарный поезд, сообщили журналистам в монополии".

Реклама:

Детали: Сообщается, что клубы черного дыма хорошо видны за несколько километров от района возгорания. Сейчас к месту едут экстренные службы.

Пропагандисты со ссылкой на МЧС утверждали, что горит склад, в Telegram-каналах сообщают, что горят склады.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: