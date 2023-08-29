Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо

Протягом минулої доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1200 вогневих завдань на Таврійському напрямку.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо".

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Деталі: За даними командувача, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога на цьому напрямку склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1).

Знищено 34 одиниці військової техніки противника.

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Зокрема 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління окупантів.