Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
Протягом минулої доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1200 вогневих завдань на Таврійському напрямку.
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Пряма мова: "Маємо просування на Таврійському напрямку. Ворога відкидаємо".
Деталі: За даними командувача, артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1200 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога на цьому напрямку склали 327 осіб (безповоротні - 91, поранені - 235, полон - 1).
Знищено 34 одиниці військової техніки противника.
Зокрема 4 танки, 8 ББМ, 3 артилерійські системи та міномети, 1 РСЗВ, 16 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки.
Також було знищено 2 склади боєприпасів та 3 пункти управління окупантів.