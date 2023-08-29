Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем

За прошедшие сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1200 огневых задач на Таврическом направлении.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем".

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Детали: По данным командующего, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач.

За последние сутки потери врага на этом направлении составили 327 человек (безвозвратные - 91, раненые - 235, плен - 1).

Уничтожены 34 единицы военной техники противника.

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В частности 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Также было уничтожено 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления оккупантов.