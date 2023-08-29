Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
За прошедшие сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1200 огневых задач на Таврическом направлении.
Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram
Прямая речь: "Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем".
Детали: По данным командующего, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач.
За последние сутки потери врага на этом направлении составили 327 человек (безвозвратные - 91, раненые - 235, плен - 1).
Уничтожены 34 единицы военной техники противника.
В частности 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.
Также было уничтожено 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления оккупантов.