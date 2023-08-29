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Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 19:41
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
Урсула фон дер Ляєн, фото: getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно запропонувала  главу МЗС Нідерландів Вопке Хукстру на посаду єврокомісара з питань клімату.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву фон дер Ляєн

Деталі: Тимчасовий уряд Нідерландів минулого тижня висунув Хукстру на заміну Франсу Тіммермансу, який пішов у відставку з Єврокомісії, щоб балотуватися на виборах у країні в листопаді.

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"Він відповідатиме за кліматичні дії під керівництвом виконавчого віцепрезидента з питань Європейської зеленої угоди, міжінституційних відносин і прогнозування.

Пан Хукстра має значний досвід у європейських питаннях, оскільки він був віцепрем’єр-міністром Нідерландів і міністром закордонних справ з 2022 року, а також міністром фінансів з 2017 по 2022 рік", – зазначила фон дер Ляєн.

Тепер Хукстру чекають складні слухання в Європейському парламенті, де ліві депутати вже висловили сумніви щодо того, чи підходить він для цієї ролі.

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Законодавці-соціалісти стурбовані тим, що призначення правоцентриста Хукстри порушить політичну рівновагу в Єврокомісії. Тіммерманс єчленом лівоцентристської групи соціалістів і демократів, а Хукстра належить до Європейської народної партії.

Інші депутати вказували на обмежений досвід Хукстри у кліматичній політиці. Він працював у консалтинговій компанії McKinsey і у нафтовому гіганті Shell, перш ніж піти в політику, ставши міністром фінансів у 2017 році та міністром закордонних справ у 2022 році.

Що передувало: Тіммерманс повідомив про складання повноважень віцепрезидента Єврокомісії після того, як блок двох "ліво-зелених" партій Нідерландів переважною більшістю голосів обрав його своїм лідером на прийдешніх парламентських виборах.

Нагадаємо: Вибори в Нідерландах відбудуться 22 листопада – після того, як в урядовій коаліції не змогли досягти згоди щодо пакета заходів зі стримування міграції.

Теми: ЄСНідерландиклімат
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