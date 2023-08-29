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Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 19:41
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
Урсула фон дер Ляен, фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру на должность еврокомиссара по вопросам климата.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление фон дер Ляйен

Детали: Временное правительство Нидерландов на прошлой неделе выдвинуло Хукстру на замену ушедшему в отставку из Еврокомиссии Франсу Тиммермансу, чтобы баллотироваться на выборах в стране в ноябре.

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"Он будет отвечать за климатические действия под руководством исполнительного вице-президента по вопросам Европейского зеленого соглашения, межинституциональных отношений и прогнозирования.

Господин Хукстра имеет значительный опыт по европейским вопросам, поскольку он был вице-премьер-министром Нидерландов и министром иностранных дел с 2022 года, а также министром финансов с 2017 по 2022 год",– отметила фон дер Ляен.

Теперь Хукстру ждут сложные слушания в Европейском парламенте, где левые депутаты уже выразили сомнения в том, подходит ли он для этой роли.

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Законодатели-социалисты обеспокоены тем, что назначение правоцентриста Хукстры нарушит политическое равновесие в Еврокомиссии. Тиммерманс является членом левоцентристской группы социалистов и демократов, а Хукстра принадлежит к Европейской народной партии.

Остальные депутаты указывали на ограниченный опыт Хукстры в климатической политике. Он работал в консалтинговой компании McKinsey и в нефтяном гиганте Shell, прежде чем уйти в политику, став министром финансов в 2017 году и министром иностранных дел в 2022 году.

Что предшествовало: Тиммерманс сообщил о сложении полномочий вице-президента Еврокомиссии после того, как блок двух "лево-зеленых" партий Нидерландов подавляющим большинством голосов избрал его своим лидером на предстоящих парламентских выборах.

Напомним: Выборы в Нидерландах состоятся 22 ноября – после того, как в правительственной коалиции не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Темы: ЕСНидерландыклимат
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