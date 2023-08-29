Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 19:41
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
Урсула фон дер Ляен, фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила главу МИД Нидерландов Вопке Хукстру на должность еврокомиссара по вопросам климата.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление фон дер Ляйен

Детали: Временное правительство Нидерландов на прошлой неделе выдвинуло Хукстру на замену ушедшему в отставку из Еврокомиссии Франсу Тиммермансу, чтобы баллотироваться на выборах в стране в ноябре.

Реклама:

"Он будет отвечать за климатические действия под руководством исполнительного вице-президента по вопросам Европейского зеленого соглашения, межинституциональных отношений и прогнозирования.

Господин Хукстра имеет значительный опыт по европейским вопросам, поскольку он был вице-премьер-министром Нидерландов и министром иностранных дел с 2022 года, а также министром финансов с 2017 по 2022 год",– отметила фон дер Ляен.

Теперь Хукстру ждут сложные слушания в Европейском парламенте, где левые депутаты уже выразили сомнения в том, подходит ли он для этой роли.

ВИДЕО ДНЯ

Законодатели-социалисты обеспокоены тем, что назначение правоцентриста Хукстры нарушит политическое равновесие в Еврокомиссии. Тиммерманс является членом левоцентристской группы социалистов и демократов, а Хукстра принадлежит к Европейской народной партии.

Остальные депутаты указывали на ограниченный опыт Хукстры в климатической политике. Он работал в консалтинговой компании McKinsey и в нефтяном гиганте Shell, прежде чем уйти в политику, став министром финансов в 2017 году и министром иностранных дел в 2022 году.

Что предшествовало: Тиммерманс сообщил о сложении полномочий вице-президента Еврокомиссии после того, как блок двух "лево-зеленых" партий Нидерландов подавляющим большинством голосов избрал его своим лидером на предстоящих парламентских выборах.

Напомним: Выборы в Нидерландах состоятся 22 ноября – после того, как в правительственной коалиции не смогли достичь согласия по пакету мер по сдерживанию миграции.

Темы: ЕСНидерландыклимат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ЕС
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Амбициозная цель: председатель Евросовета призовет ЕС принять новых членов до 2030 года
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: