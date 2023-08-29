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У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 серпня 2023, 20:16
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
фото: Telegram-канал "Дніпро оперативний"

У Дніпрі патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка, який почав чинити опір після того, як зупинили його авто. Нацполіція підвердила факт застосування зброї патрульним на проспекті Івана Мазепи, патрульного затримали.

Джерело: Telegram-канал "Дніпро оперативний", чергова частина ГУНП в Дніпропетровській області, пресслужба Нацполіції у Facebook, ДБР у Telegram, пресслужба ОГП

Деталі: Повідомляється, що попередньо, патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між патрульними та водієм виник конфлікт. Один з правоохоронців застосував вогнепальну зброю.

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Фото: Telegran-канал "Дніпро оперативний"

Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Очевидці кажуть, що чоловік був п′яний, а в машині знаходились діти.

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Оновлено: Пізніше в Національній поліції підтвердили, що у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка.

Повідомляється, що це сталося на проспекті Івана Мазепи. "На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події", - заначили в Нацполіції.

Також призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

В ДБР повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини.

 

Попереднього встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху.

Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження, вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

"Дніпро оперативний" у Facebook оприлюднив відео конфлікту.

В Офісі генпрокурора розповіли подробиці конфлікту у Дніпрі, через що був смертельно поранений водій авто.

Дослівно: "За даними слідства, 29 серпня в одному із районів м. Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили авто, в якому перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти із авто водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягували потерпілих із авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці".

Більше деталей: Наразі причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Теми: Дніпронадзвичайна подія
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