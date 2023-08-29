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В Днепре патрульный застрелил мужчину, который оказал сопротивление

Станислав ПогориловВторник, 29 августа 2023, 20:16
В Днепре патрульный застрелил мужчину, который оказал сопротивление
фото: Telegram-канал "Днепр оперативный"

В Днепре патрульный полицейский смертельно ранил мужчину, который начал сопротивляться после того, как остановили его авто. Нацполиция подтвердила факт применения оружия патрульным на проспекте Ивана Мазепы, патрульного задержали.

Источник: Telegram-канал "Днепр оперативный", дежурная часть ГУНП в Днепропетровской области, пресс-служба Нацполиции в Facebook, ДБР в Telegram, пресслужба ОГП

Детали: Сообщается, что предварительно, патрульные остановили автомобиль для проверки. Между патрульными и водителем возник конфликт. Один из правоохранителей применил огнестрельное оружие.

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Фото: telegram-канал "Днепр оперативный"

От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Очевидцы говорят, что мужчина был пьян, а в машине находились дети.

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Обновлено: Позже в Национальной полиции подтвердили, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.

Сообщается, что это произошло на проспекте Ивана Мазепы. "На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия", - отметили в Нацполиции.

Также назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. На данный момент патрульные отстранены от исполнения обязанностей.

В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.

 

Предварительного установлено, что правоохранители пытались остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения.

После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента милиционер применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Сейчас начато уголовное производство, изучаются все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщение ему о подозрении.

"Днепр оперативный" в Facebook обнародовал видео конфликта.

В Офисе генпрокурора рассказали подробности конфликта в Днепре, из-за чего был смертельно ранен водитель авто.

Дословно: "По данным следствия, 29 августа в одном из районов г. Днепра двое патрульных полицейских остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали пострадавших из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте".

Больше деталей: Сейчас причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Темы: Днепрчрезвычайное происшествие
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