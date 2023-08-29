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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 20:50
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Ракета AIM-9

Сполучені Штати у вівторок оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги розміром 250 мільйонів доларів, до якого входять боєприпаси, техніка, запчастини та навчання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена

Деталі: До нового пакета входять ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.

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Також у заяві Блінкена згадані понад три мільйони боєприпасів до стрілецької зброї, карети швидкої допомоги, підривні боєприпаси для усунення перешкод, а також запасні частини, фінансування послуг, навчання та транспортування.

Держсекретар США не уточнює, але, ймовірно, новий пакет допомоги надаватиметься за механізмом Presidental Drawdown Authority – тобто із запасів американської армії, що прискорить його постачання в Україну.

До останнього пакета допомоги на суму 200 мільйонів доларів, оголошеного США 14 серпня, увійшли боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та засоби розмінування.

ВІДЕО ДНЯ

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року становить близько 44 мільярдів доларів.

Президент Володимир Зеленський у с соцмережі X подякував США за новий пакет військової допомоги. "Вдячний усьому американському народові, Конгресу й особисто президенту Джозефу Байдену за новий пакет оборонної допомоги Україні. Артилерія, ракети, боєприпаси для "Хаймарсів", обладнання для розмінування – те, чого потребують наші воїни. Свобода потребує захисту, і цей захист міцнішає", - написав він.

Теми: допомога УкраїніСШАзброя
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