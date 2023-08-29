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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 20:50
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Ракета AIM-9

Соединенные Штаты во вторник объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере 250 миллионов долларов, в который входят боеприпасы, техника, запчасти и обучение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена

В новый пакет входят ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты.

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Также в заявлении Блинкена упомянуты более трех миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, кареты скорой помощи, подрывные боеприпасы для устранения препятствий, а также запасные части, финансирование услуг, обучение и транспортировка. 

Госсекретарь США не уточняет, но, вероятно, новый пакет помощи будет предоставляться по механизму Presidental Drawdown Authority – то есть из запасов американской армии, что ускорит его поставки в Украину.

В последний пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов, объявленный США 14 августа, вошли боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства разминирования.

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Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года составляет около 44 миллиардов долларов.

Президент Владимир Зеленский в соцсети X поблагодарил США за новый пакет военной помощи. "Благодарен всему американскому народу, Конгрессу и лично президенту Джозефу Байдену за новый пакет оборонной помощи Украине. Артиллерия, ракеты, боеприпасы для "Хаймарс", оборудование для разминирования - то, в чем нуждаются наши воины. Свобода нуждается в защите, и эта защита крепнет", - написал он.

Темы: помощь УкраинеСШАоружие
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