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Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 21:28

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на твіт Кулеби

Деталі: За словами голови українського МЗС, він зі Столтенбергом обговорив адаптовану Річну національну програму та "початок повноцінної роботи Ради Україна-НАТО".

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"Також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості", – додав міністр.

Як повідомлялось, комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України визначила пріоритетні напрямки адаптованої річної національної програми (РНП) Україна-НАТО.

До пріоритетних напрямків належать, зокрема, реформування органів правопорядку, посилення цивільного контролю за сектором безпеки і оборони, антикорупційна політика, досягнення взаємосумісності з НАТО та розвиток сектора безпеки і оборони України.

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Нагадаємо, учасники цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови". Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП).

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Теми: Кулеба ДмитроНАТО
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