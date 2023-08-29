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Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 21:28

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на твит Кулебы

Детали: По словам главы украинского МИД, он со Столтенбергом обсудил адаптированную Годовую национальную программу и "начало полноценной работы Совета Украина-НАТО".

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"Также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности", – добавил министр.

Как сообщалось, комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины определила приоритетные направления адаптированной годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО.

К приоритетным направлениям относятся, в частности, реформирование органов правопорядка, усиление гражданского контроля за сектором безопасности и обороны, антикоррупционная политика, достижение совместимости с НАТО и развитие сектора безопасности и обороны Украины.

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Напомним, участники нынешнего саммита НАТО в Вильнюсе согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП).

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Темы: Кулеба ДмитрийНАТО
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