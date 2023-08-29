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Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним

Станіслав ПогоріловВівторок, 29 серпня 2023, 22:50
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті захисників закликав кожного посадовця відчувати, яка Україна стоїть за ними, а також наближати результат – перемогу нашої країни.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова: "Усе, що є нашою державою, і всі, хто є нашою державою – кожна інституція, кожен посадовець, – повинні відчувати, яка Україна за ними. Скільки болю в її серці. Скільки відваги в неї. Яка памʼять про людей, яких більше немає. Що тепер у її символах. Та як по-іншому люди сприймають тепер усе, що принижує Україну, її силу та сподівання".

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Деталі: За його словами, бути достойними шляху, яким іде Україна, – це обовʼязок. "Давати Україні більше сили. Більше можливостей. Обовʼязок. Бути небайдужими до кожного й кожної, хто поруч із тобою. Підтримувати. Дбати про людей. І завжди наближати результат. Головний результат для України. Україна має перемогти. Для всіх це головне. Щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні памʼяті, на інших меморіалах", - зазначив президент.

Також Зеленський подякував усім, хто працює заради України і хто бʼється заради неї достойно, сміливо та міцно.

Теми: ЗеленськийУкраїнавійна
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