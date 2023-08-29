Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит

Президент Владимир Зеленский в День памяти защитников призвал каждого чиновника чувствовать, какая Украина стоит за ними, а также приближать результат - победу нашей стране.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Все, что является нашим государством, и все, кто является нашим государством - каждый институт, каждый чиновник, - должны чувствовать, какая Украина за ними. Сколько боли в ее сердце. Сколько отваги в ней. Какая память о людях, которых больше нет. Что теперь в ее символах. И как по-другому люди воспринимают теперь все, что унижает Украину, ее силу и надежды".

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Детали: По его словам, быть достойными пути, по которому идет Украина, - это обязанность. "Давать Украине больше силы. Больше возможностей. Обязанность. Быть неравнодушными к каждому и каждой, кто рядом с тобой. Поддерживать. Заботиться о людях. И всегда приближать результат. Главный результат для Украины. Украина должна победить. Для всех это главное. Чтобы не отводить глаз от взглядов на фотографиях воинов на Стене памяти, на других мемориалах", - отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради Украины и кто сражается ради нее достойно, смело и крепко.