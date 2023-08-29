У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить

Міністерство оборони США має гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня, коштів достатньо для задоволення потреб нашої держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речниці Пентагону Сабріни Сінгх

Пряма мова: "Ми впевнені, що в нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року. Та, як ви знаєте, був здійснений запит на додаткове фінансування (для України. – Ред.), й ми сподіваємось, що Конгрес його схвалить".

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Деталі: Речниця Пентагону також нагадала, що відомство раніше виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались із американських запасів.

"Ці кошти наприкінці фіскального року не вичерпаються", – уточнила Сінгх.

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