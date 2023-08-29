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У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 23:14
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Фото: Getty Images

Міністерство оборони США має гарантоване фінансування для військової підтримки України до завершення фіскального року 30 вересня, коштів достатньо для задоволення потреб нашої держави.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речниці Пентагону Сабріни Сінгх

Пряма мова: "Ми впевнені, що в нас буде достатньо коштів для задоволення потреб України до кінця фіскального року. Та, як ви знаєте, був здійснений запит на додаткове фінансування (для України. – Ред.), й ми сподіваємось, що Конгрес його схвалить".

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Деталі: Речниця Пентагону також нагадала, що відомство раніше виявило завищення вартості військової допомоги Україні на 6,2 мільярда доларів у межах пакетів, які надавались із американських запасів.

"Ці кошти наприкінці фіскального року не вичерпаються", – уточнила Сінгх.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку серпня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 мільярди доларів на підтримку України.
  • ЗМІ припускають, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.
  • Республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась. 
  • Загальний обсяг військової допомоги США Україні з лютого 2022 року становить понад 43 мільярди доларів.

Теми: СШАУкраїнавійна
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