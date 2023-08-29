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В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 23:14
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Фото: Getty Images

У Министерства обороны США есть гарантированное финансирование для военной поддержки Украины до завершения фискального года 30 сентября, средств достаточно для удовлетворения потребностей нашего государства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх

Прямая речь: "Мы уверены, что у нас будет достаточно средств для удовлетворения потребностей Украины до конца фискального года. И, как вы знаете, был осуществлен запрос на дополнительное финансирование (для Украины. – Ред.), и мы надеемся, что Конгресс его одобрит".

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Детали: Пресс-секретарь Пентагона также напомнила, что ведомство ранее выявило завышение стоимости военной помощи Украине на 6,2 миллиарда долларов в рамках пакетов, которые предоставлялись из американских запасов.

"Эти средства в конце фискального года не исчерпаются", – уточнила Сингх.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале августа администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой на согласие выделить до конца года еще более 22 миллиардов долларов на поддержку Украины.
  • СМИ предполагают, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях.
  • Республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.
  • Общий объем военной помощи США Украине с февраля 2022 года составляет более 43 миллиардов долларов.

Темы: СШАУкраинавойна
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