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Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 23:55
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Дмитро Кулеба, Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО, зокрема, було приділено увагу адаптованій річній національній програмі та "початку повноцінної роботи ради Україна-НАТО".

Джерело: Кулеба у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості".

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Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Учасники цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови". Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП).

Читайте також: Час дорослішати: коли НАТО буде пропонувати членство Україні.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОУкраїна
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