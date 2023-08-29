Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телефонній розмові з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорив подальші кроки на шляху України до НАТО, зокрема, було приділено увагу адаптованій річній національній програмі та "початку повноцінної роботи ради Україна-НАТО".

Джерело: Кулеба у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Також поінформував генерального секретаря про підготовку України до першого Форуму оборонної промисловості".

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I spoke with @JensStoltenberg about next steps on Ukraine’s path to NATO.



We discussed the adapted Annual National Program and a full-fledged rollout of the Ukraine-NATO Council.



I also informed Secretary General on Ukraine's preparations for the first Defense Industries Forum. pic.twitter.com/nDlTG0qrhT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 29, 2023

Що було раніше:

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Перед цим комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції України визначила пріоритетні напрямки адаптованої річної національної програми (РНП) Україна-НАТО.

До пріоритетних напрямків належать, зокрема, реформування органів правопорядку, посилення цивільного контролю за сектором безпеки і оборони, антикорупційна політика, досягнення взаємосумісності з НАТО та розвиток сектора безпеки і оборони України.

Нагадаємо: Учасники цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі погодились вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови". Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП).

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