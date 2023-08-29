Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО, в частности, было уделено внимание адаптированной годовой национальной программе и "началу полноценной работы совета Украина-НАТО".

Источник: Кулеба в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности".

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I spoke with @JensStoltenberg about next steps on Ukraine’s path to NATO.



We discussed the adapted Annual National Program and a full-fledged rollout of the Ukraine-NATO Council.



I also informed Secretary General on Ukraine's preparations for the first Defense Industries Forum. pic.twitter.com/nDlTG0qrhT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 29, 2023

Что предшествовало:

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Перед этим комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины определила приоритетные направления адаптированной годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО.

К приоритетным направлениям относятся, в частности, реформирование органов правопорядка, усиление гражданского контроля за сектором безопасности и обороны, антикоррупционная политика, достижение совместимости с НАТО и развитие сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним: Участники нынешнего саммита НАТО в Вильнюсе согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП).

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