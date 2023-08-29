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Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 23:55
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Дмитрий Кулеба, Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО, в частности, было уделено внимание адаптированной годовой национальной программе и "началу полноценной работы совета Украина-НАТО".

Источник: Кулеба в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности".

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Что предшествовало:

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  • Перед этим комиссия по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины определила приоритетные направления адаптированной годовой национальной программы (ГНП) Украина-НАТО.
  • К приоритетным направлениям относятся, в частности, реформирование органов правопорядка, усиление гражданского контроля за сектором безопасности и обороны, антикоррупционная политика, достижение совместимости с НАТО и развитие сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним: Участники нынешнего саммита НАТО в Вильнюсе согласились изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия". Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП).

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Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраина
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