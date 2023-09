Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО, в частности, было уделено внимание адаптированной годовой национальной программе и "началу полноценной работы совета Украина-НАТО".

Источник: Кулеба в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности".

