Окупанти поповнюють підрозділи внутрішніх військ в’язнями або підозрюваними – штаб

Загарбники продовжують мобілізацію ув’язнених і поповнюють ними або підозрюваними у кримінальних злочинах підрозділи внутрішніх військ.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого "МВС ДНР" проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості".

Деталі: За даними штабу, що поранення під час бою засуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб, які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки при демобілізації.

У Генштабі зазначають, що терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 осіб підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.

"В той же час, переатестація для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік РФ, буде проведена після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого "МВС ДНР", – ідеться в повідомленні.