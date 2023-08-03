Через обстріли РФ за добу 2 людей загинули, 14 поранено

обстріл маршрутки в Херсоні, фото з Telegram глави ОП Андрія Єрмака

Внаслідок російських обстрілів за добу щонайменше двоє людей загинули, 14 дістали поранення.

Джерело: ОВА про ситуацію в регіонах станом на 9:00

Виправлено: Раніше повідомлялося про щонайменше 11 поранених. Додано поранених внаслідок ранкового обстрілу маршрутки в Херсоні та центру міста.

Деталі: На Київщині нічна тривога тривала більше трьох годин. Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. За попередньою інформацією, падінь уламків немає. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення можливих пошкоджень. Дані уточнюються.

Чернігівщина: за добу – 6 обстрілів (42 вибухів). Ворог використовував міномети та артилерію.

Росіяни поцілили по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району: були обстріли у напрямку сіл Тимоновичі, Михальчина Слобода, Карповичі, Леонівка; та Сновська громада Корюківського району: стріляли у напрямку села Клюси. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворогом здійснено 2 обстріли. Зафіксовано 15 вибухів, обстріляно 2 населених пункти у Краснопільській та Юнаківській громадах; росіяни гатили з мінометів та РСЗВ.

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

У середу протягом дня було здійснено 35 ворожих обстрілів. Зафіксовано 206 вибухів.

Обстріляно 35 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській.

Краснопільська громада: пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль. Есманська громада: пошкоджено дорожнє покриття. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина: два райони Дніпропетровщини тероризував ворог вночі – Нікопольський та Синельниківський.

У першому – двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію. Випустив понад півтора десятка снарядів. Пошкоджені 4 приватні будинки, мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач, школу.

По освітньому закладу агресор вгатив і у Покровській громаді Синельниківщини. Він частково зруйнований. Місцеві жителі не постраждали.

У середу росіяни з важкої артилерії тричі поцілили по Нікополю та Марганецькій громаді. У районному центрі побили 2 приватні будинки. Пошкодили лінії електропередач.

Запорізька: ворог продовжує завдавати удари по області: за минулу добу зафіксовано 80 обстрілів по 21 населеному пункту.

Артилерійські удари прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Червоного, Левадного, Чарівного, Новоандріївки, Щербаків, Преображенки, Білогір'я, Малинівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Степногірська, Кам'янського, Степового, Малих Щербаків, П'ятихаток та Павлівки. військові рф здійснили 5 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Білогір'ю та Степовому, атакували БПЛА Чарівне, Новоандріївку, Малі Щербаки та Павлівку, нанесли 2 авіаційні удари по Оріхову та П'ятихаткам й ракетний удар по Михайло-Лукашевому.

Через ворожий артилерійський обстріл по Преображенці загинула 58-річна жінка.

Надійшло 42 повідомлення про руйнування житлових будинків, складських та господарських приміщень, а також об’єктів інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимофіївка Богодухівського району, Ветеринарне Харківського району, Охрімівка та Петропавлівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ.

В с. Явірське Ізюмського району під час проведення розмінування поля підірвався трактор на дистанційному керуванні. Постраждалих немає.

Луганщина: у середу удари з неба росіяни спрямували по Білогорівці. Артилерійського тиску від окупантів зазнали Невська і та сама Білогорівка.

За добу противник здійснив 120 обстрілів (572 снарядів).

Донеччина: минулої доби рашисти здійснили 20 обстрілів населених пунктів області: Авдіївка, Слов’янськ, Залізне, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, с.Благодатне, с.Богданівка, с.Мирне, с.Мемрик, с.Новобахмутівка.

Пошкоджено 18 житлових будинків (з них 6 – багатоквартирних), 6 цивільних автомобілів, будівля колишнього підприємства "НДІВН", ЛЕП, автомийка, посудний цех.

На Донеччині за добу: одна людина загинула, 5 поранених.

Миколаївщина: у середу протягом дня ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади та узбережжю м. Очаків. Постраждалих немає.

Херсонщина: зранку російська армія обстріляла маршрутку та середмістя Херсона. Повідомлялося про щонайменше трьох поранених. За добу по області противник здійснив 55 обстрілів: (264 снаряди), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (72 снаряди).

Ворогом влучено в райони 27 населених пунктів області; приміщення банків "Укрсіббанку" та "Кредобанку" (м.Херсон); територію слідчого ізолятора (м.Херсон); приміщення Почесного консульства Грецької республіки (м.Херсон).

Вночі 2 серпня російська армія знову атакувала центральну частину Херсона; окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники. Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізконсульство гували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці.

Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала.

Під час повторного обстрілу зранку 3 серпня постраждали четверо рятувальників.