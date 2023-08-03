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Арахамія розповів про претендентів на виліт з фракції "Слуга народу", їм дали останній шанс

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 серпня 2023, 14:08
Арахамія розповів про претендентів на виліт з фракції Слуга народу, їм дали останній шанс
Давид Арахамія, фото: Facebook

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що є ще декілька претендентів на виключення з фракції, якщо вони не будуть голосувати за важливі закони та пропускатимуть засідання Верховної Ради.

Джерело: інтерв’ю Арахамії "РБК-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Їх кілька (кандидатів на виключення з фракції – ред.), ми беремо їх у роботу, даємо останній шанс, показуємо їм результати важливих голосувань. Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – теж. А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли".

Деталі: Він підтвердив, що якщо ці народні депутати не проголосують за ключові закони, витягнуть картку, або не прийдуть на засідання ВРУ, їх виключать з фракції.

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Також голова фракції повідомив, що за весь час каденції з фракції виключили, або пішли самі 17 осіб. "Частину цих людей – не через скандали, а тому, що виявилися не готовими брати на себе політичну відповідальність за виконання обіцянок, які давали на виборах. Це від початкового чисельного складу фракції – 6,75%", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо: Фракція "Слуга народу" продовжує втрачати депутатів через пов’язані з ними скандалами. Останній "слуга", якого знайшли за межами України та який склав мандат – Андрій Холодов.

Теми: Слуга народуАрахаміяВерховна Рада
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