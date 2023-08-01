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Холодов пояснив, що складає мандат через хворих в родині

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 серпня 2023, 20:37
Холодов пояснив, що складає мандат через хворих в родині
Андрій Холодов, ФОТО: "СЛОВО І ДІЛО"

Народний депутат Андрій Холодов, якого виключили з партії "Слуга народу", у своїй заяві про складання депутатських повноважень пояснив, що у нього хворі дружина та дитина, і він не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань Верховної Ради.

Джерело: заява Холодова, яку оприлюднила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Дослівно: "Надалі я не можу суміщати обов’язки глави сім’ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради".

Деталі: Холодов в заяві не пояснив, якого характеру хвороби спіткали членів його родини, а також, чому раніше не пояснив керівництву фракції про причини своєї відсутності.

Паліучук додала, що заява Холодова буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

 

Що цьому передувало:  

  • У понеділок до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання повноважень.
  • Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.
  • 31 липня Холодова виключили з партії "Слуга народу".

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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