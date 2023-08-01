Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодов пояснив, що складає мандат через хворих в родині

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 серпня 2023, 20:37
Холодов пояснив, що складає мандат через хворих в родині
Андрій Холодов, ФОТО: "СЛОВО І ДІЛО"

Народний депутат Андрій Холодов, якого виключили з партії "Слуга народу", у своїй заяві про складання депутатських повноважень пояснив, що у нього хворі дружина та дитина, і він не може суміщати їхнє лікування з відвідуванням всіх засідань Верховної Ради.

Джерело: заява Холодова, яку оприлюднила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Дослівно: "Надалі я не можу суміщати обов’язки глави сім’ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради".

Деталі: Холодов в заяві не пояснив, якого характеру хвороби спіткали членів його родини, а також, чому раніше не пояснив керівництву фракції про причини своєї відсутності.

Реклама:

Паліучук додала, що заява Холодова буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

 

Що цьому передувало:  

  • У понеділок до Верховної Ради надійшла заява від народного депутата від "Слуги народу" Андрія Холодова про складання повноважень.
  • Як з'ясували журналісти "Схем", Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідува засідання Верховної Ради і не голосував.
  • 31 липня Холодова виключили з партії "Слуга народу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Слуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Україна оголосила тимчасові коридори для торговельних суден у Чорному морі

фото, відеоБіля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

Виробника алкоголю Bacardi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Дубінському обрали запобіжний захід: особисте зобов’язання та електронний браслет

Усі новини...
Слуга народу
Холодова, який складає мандат, виключили зі "Слуги народу"
Ще один нардеп-"слуга" складає мандат
Ще одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі
Останні новини
18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: стало відомо, за що затримали главу райради на Одещині
18:02
"На виступах збирали кошти для ЗСУ": у Запоріжжі внаслідок атаки РФ загинули двоє музиканток
17:46
США виділили ще $2 млн для українського бізнесу: хто може отримати від 35 до 150 тисяч доларів
17:41
Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього
17:39
Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті
17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
17:14
Майже 90 українських компаній олігархів-партнерів російського ВПК досі не конфіскували - дослідження
17:11
Помічника нардепа Гунька арештували із заставою 2 мільйони
17:06
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
Усі новини...
Реклама: