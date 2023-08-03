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Болгарія – не Мальдіви: Арахамія пояснив, чому Торохтія не покарали

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 серпня 2023, 15:02
Болгарія – не Мальдіви: Арахамія пояснив, чому Торохтія не покарали
АЛІНА ЛЕВЧЕНКО ТА БОГДАН ТОРОХТІЙ, ФОТО З СОЦМЕРЕЖ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що відпочинок народного депутата Богдана Торохтія у Болгарії не можна порівнювати з вояжем Юрія Арістова на Мальдівські острови, тому й не було застосовано ніяких каральних заходів до народного обранця.

Джерело: Арахамія в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Тоді йому (Торохтію) було виписано відпустку (до Болгарії – ред.), на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував".

Деталі: За його словами, "це не Арістов із Мальдівами". Голова фракції підкреслив, що в ситуації з Арістовим, як тільки інформацію верифікували, рішення було прийнято миттєво.

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У той же час, твердить Арахамія, щодо Торохтія був тиск. "Але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися", - підкреслив голова фракції.

Що було раніше:

  • Перед цим журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.
  • Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

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Теми: АрахаміяСлуга народуВерховна Рада
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