Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія – не Мальдіви: Арахамія пояснив, чому Торохтія не покарали

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 серпня 2023, 15:02
Болгарія – не Мальдіви: Арахамія пояснив, чому Торохтія не покарали
АЛІНА ЛЕВЧЕНКО ТА БОГДАН ТОРОХТІЙ, ФОТО З СОЦМЕРЕЖ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що відпочинок народного депутата Богдана Торохтія у Болгарії не можна порівнювати з вояжем Юрія Арістова на Мальдівські острови, тому й не було застосовано ніяких каральних заходів до народного обранця.

Джерело: Арахамія в інтерв’ю "РБК-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Тоді йому (Торохтію) було виписано відпустку (до Болгарії – ред.), на той час ще можна було так робити, і він поїхав за дитиною. Я тут не хотів би особливо вдаватися до деталей, але там були судові процеси навколо дитини, і він її супроводжував".

Деталі: За його словами, "це не Арістов із Мальдівами". Голова фракції підкреслив, що в ситуації з Арістовим, як тільки інформацію верифікували, рішення було прийнято миттєво.

У той же час, твердить Арахамія, щодо Торохтія був тиск. "Але я розібрався. Так, це провина, але не так його, як його дружини, яка не є членом фракції. І, зрештою, Торохтій все одно понесе за це політичну відповідальність, якщо захоче ще раз кудись балотуватися", - підкреслив голова фракції.

Що було раніше:

  • Перед цим журналісти Bihus.Info зафіксували, як народний депутат Богдан Торохтій використовує придбаний у березні 2023 року Mercedes-Benz EQS, та знайшли докази виїзду на море до Болгарії під час воєнного стану.
  • Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Теми: АрахаміяСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Арахамія
Арахамія розповів про претендентів на виліт з фракції "Слуга народу", їм дали останній шанс
Арахамія попередив регіони щодо закупівель: Барабани не наближають перемогу
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: