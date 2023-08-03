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Трьох депутатів взято під нічний домашній арешт за підозрою в ухиленні від військової служби

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 серпня 2023, 15:10
Трьох депутатів взято під нічний домашній арешт за підозрою в ухиленні від військової служби
ФОТО ДБР

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту трьом депутатам Київської міської ради та помічнику депутата, яких підозрюють в ухиленні від військової служби.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на коментар Державного бюро розслідувань

Пряма мова ДБР: "Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт".

Передісторія: 

  • 1 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило їм про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.
  • За даними слідства, вони та ще один військовослужбовець, який є помічником депутата, впродовж року не з’являлись на військову службу.
  • Повідомляється, що депутати "оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації", але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Теми: КиївКиїврадаДБРсуд
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