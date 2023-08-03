Трьох депутатів взято під нічний домашній арешт за підозрою в ухиленні від військової служби
Четвер, 3 серпня 2023, 15:10
Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту трьом депутатам Київської міської ради та помічнику депутата, яких підозрюють в ухиленні від військової служби.
Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на коментар Державного бюро розслідувань
Пряма мова ДБР: "Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт".
Передісторія:
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- 1 серпня стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило їм про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.
- За даними слідства, вони та ще один військовослужбовець, який є помічником депутата, впродовж року не з’являлись на військову службу.
- Повідомляється, що депутати "оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації", але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.
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