Трьох депутатів взято під нічний домашній арешт за підозрою в ухиленні від військової служби

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту трьом депутатам Київської міської ради та помічнику депутата, яких підозрюють в ухиленні від військової служби.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на коментар Державного бюро розслідувань

Пряма мова ДБР: "Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід – нічний домашній арешт".

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