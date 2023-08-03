Дубінський каже, що обшуки у нього − це політичне переслідування

Народний депутат Олександр Дубінський, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводу батька на лікування і в якого 3 серпня відбулися обшуки, назвав дії силовиків політичним переслідуванням.

Джерело: Дубінський у Telegram

Пряма мова депутата: "Сьогодні ОП в особі Зеленського, Єрмака та їхніх посіпак вкотре продемонстрував свій цинізм і аморальність.

Після даних мною свідчень у НАБУ у справі про держзраду Деркача та участі в цій справі вищих посадовців держави, в мене були проведені незаконні обшуки, метою яких є знаходження будь-якого компромату, який може бути використаний для моєї дискредитації".

Деталі: Дубінський назвав озвучені щодо нього звинувачення "повністю надуманими" і покликаними припинити його "опозиційну діяльність: критику чинної влади в особі Зеленського, Єрмака та їхніх ручних чиновників, розкриття багатомільярдних корупційних схем на Великому Будівництві, на проєкті ДІЯ, на відбудові Київської області, розкриття масштабних розкрадань коштів НБУ керованими з ОП чиновниками".

"Цинічно втручаючись в особисте життя моєї сім'ї, негідники з ОП намагаються закрити мені рота, порушуючи всі мислимі й немислимі законні процесуальні норми.

Очевидно, що жодного іншого серйозного приводу для політичного переслідування вони не знайшли і тому застосували брудні провокації у своєму фірмовому стилі", − заявив Дубінський.

Деталі: Він додав, що відстоюватиме свою правоту в суді і продовжить діяльність, "спрямовану на розкриття корупційного спрута Зеленського і компанії".

Що було раніше: 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

За даними джерела УП, після низки скандалів із "відрядженнями" нардепів на люксові курорти влада в кінці липня заблокувала виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам і доопрацьовуватиме законодавство, яке регулює відрядження.

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