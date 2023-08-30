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Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 00:22
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 110 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська громади.

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По Свеській громаді здійснено мінометний обстріл, 4 вибухи.

У Новослобідській громаді зафіксовано гранатометний обстріл, 3 вибухи, унаслідок чого пошкоджено трактор.

По Великописарівській громаді був гранатометний обстріл, 5 вибухів.

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По Хотінській громаді росіяни били з АГС, 22 вибухи, мінометів, 23 вибухи та артилерії (САУ), 17 вибухів.

Дружбівська громада: ворог здійснив мінометний обстріл, 8 вибухів.

У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл, 7 вибухів.

На Білопільську громаду росіяни скинули 11 мін.

По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл, 10 вибухів, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

Теми: Сумська областьобстріл
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