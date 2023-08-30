Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Протягом минулого дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 110 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Свеська, Новослобідська, Хотінська, Великописарівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Білопільська громади.
По Свеській громаді здійснено мінометний обстріл, 4 вибухи.
У Новослобідській громаді зафіксовано гранатометний обстріл, 3 вибухи, унаслідок чого пошкоджено трактор.
По Великописарівській громаді був гранатометний обстріл, 5 вибухів.
По Хотінській громаді росіяни били з АГС, 22 вибухи, мінометів, 23 вибухи та артилерії (САУ), 17 вибухів.
Дружбівська громада: ворог здійснив мінометний обстріл, 8 вибухів.
У Зноб-Новгородській громаді був мінометний обстріл, 7 вибухів.
На Білопільську громаду росіяни скинули 11 мін.
По Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл, 10 вибухів, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.