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Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 00:22
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 110 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Свесская, Новослободская, Хотинская, Великописаревская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Белопольская громады.

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По Свесской громаде осуществлен минометный обстрел, 4 взрыва.

В Новослободской громаде зафиксирован гранатометный обстрел, 3 взрыва, в результате чего поврежден трактор.

По Великописаревской громаде был гранатометный обстрел, 5 взрывов.

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По Хотинской громаде россияне били из АГС, 22 взрыва, минометов, 23 взрыва и артиллерии (САУ), 17 взрывов.

Дружбовская громада: враг совершил минометный обстрел, 8 взрывов.

В Зноб-Новгородской громаде был минометный обстрел, 7 взрывов.

На Белопольскую общину россияне сбросили 11 мин.

По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел, 10 взрывов, в результате чего поврежден частный дом.

Темы: Сумская областьобстрел
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