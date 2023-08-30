Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове

Российские СМИ сообщают, что четыре самолета Ил-76 повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников.

Источник: губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пропагандистское росСМИ ТАССсо ссылкой на экстренные службы, Телеграм-канал Mash

Прямая речь Ведерникова: "Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников".

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"По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется".

Детали: По данным ТАСС, четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове на военном аэродроме после атаки беспилотников.