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В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 03:04
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область Калібрами
ілюстративне фото "прильоту" під Одесою

Вночі 30 серпня після оголошення повітряної тривоги в Одесі було чути звуки вибухів, ворог атакував область "Калібрами".

Джерело: Суспільне Одеса, Повітряні сили, Одеса.Офіційно, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Пряма мова Кіпера: "Російські терористи атакують Одеську область ракетами".

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Деталі: Повітряники повідомили про те, що "Калібри" з Чорного моря рухаються у напрямку півдня Одещини.

Суспільне Одеса повідомило про звуки вибухів, які було чути в Одесі.

Офіційний паблік Одеси зазначив, що ворог атакує Одеську область ракетами морського базування.

ВІДЕО ДНЯ

"Триває бойова робота", – ідеться в повідомленні.

Теми: ОдесаОдеська областьповітряна тривога
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