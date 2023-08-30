В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Середа, 30 серпня 2023, 03:04
Вночі 30 серпня після оголошення повітряної тривоги в Одесі було чути звуки вибухів, ворог атакував область "Калібрами".
Джерело: Суспільне Одеса, Повітряні сили, Одеса.Офіційно, голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова Кіпера: "Російські терористи атакують Одеську область ракетами".
Реклама:
Деталі: Повітряники повідомили про те, що "Калібри" з Чорного моря рухаються у напрямку півдня Одещини.
Суспільне Одеса повідомило про звуки вибухів, які було чути в Одесі.
Офіційний паблік Одеси зазначив, що ворог атакує Одеську область ракетами морського базування.
ВІДЕО ДНЯ
"Триває бойова робота", – ідеться в повідомленні.