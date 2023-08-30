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В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 03:04
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область Калибрами
иллюстративное фото "прилета" под Одессой

Ночью 30 августа после объявления воздушной тревоги в Одессе были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне Одесса, Воздушные силы, Одесса.Официально, председатель Одесской ОВА Олег Кипер

Прямая речь Кипера: "Российские террористы атакуют Одесскую область ракетами".

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Детали: Воздушники сообщили о том, что "Калибры" с Черного моря движутся в направлении юга Одесской области.

Общественное Одесса сообщило о звуках взрывов, которые были слышны в Одессе.

Официальный паблик Одессы отметил, что враг атакует Одесскую область ракетами морского базирования.

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"Продолжается боевая работа", – говорится в сообщении.

Темы: ОдессаОдесская областьвоздушная тревога
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