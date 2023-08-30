В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Среда, 30 августа 2023, 03:04
Ночью 30 августа после объявления воздушной тревоги в Одессе были слышны звуки взрывов.
Источник: Суспільне Одесса, Воздушные силы, Одесса.Официально, председатель Одесской ОВА Олег Кипер
Прямая речь Кипера: "Российские террористы атакуют Одесскую область ракетами".
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Детали: Воздушники сообщили о том, что "Калибры" с Черного моря движутся в направлении юга Одесской области.
Общественное Одесса сообщило о звуках взрывов, которые были слышны в Одессе.
Официальный паблик Одессы отметил, что враг атакует Одесскую область ракетами морского базирования.
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"Продолжается боевая работа", – говорится в сообщении.