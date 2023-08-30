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У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі

"Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 05:28
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Віталій Кличко, фото: Getty Images

У Дарницькому та Шевченківському районах Києва відбулися падіння уламків ворожих ракет, виникли пожежі.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА

Деталі: Мер Києва повідомив, що в Дарницькому районі відбулося падіння уламків на дах торгового приміщення.

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Крім того, у Шевченківському – теж падіння уламків на територію нежитлової забудови.

"Всі служби слідують на місце", – додав Кличко.

Пізніше він повідомив: "Медики виїхали на виклики за двома адресами у Шевченківський район. Подробиці – згодом".

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За його словами, за адресами викликів медиків постраждалих не виявили.

Оновлено: У КМВА повідомили, що в місцях падіння уламків в Дарницькому та Шевченківському районах Києва виникли пожежі.

"ДСНС працює над ліквідацією. Інформація щодо потерпілих уточнюється", – ідеться в повідомленні.

За словами Кличка, пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі.

Крім того, повідомляє мер, виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.

Теми: Київракетний ударВіталій Кличко
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