У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
У Дарницькому та Шевченківському районах Києва відбулися падіння уламків ворожих ракет, виникли пожежі.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко, КМВА
Деталі: Мер Києва повідомив, що в Дарницькому районі відбулося падіння уламків на дах торгового приміщення.
Крім того, у Шевченківському – теж падіння уламків на територію нежитлової забудови.
"Всі служби слідують на місце", – додав Кличко.
Пізніше він повідомив: "Медики виїхали на виклики за двома адресами у Шевченківський район. Подробиці – згодом".
За його словами, за адресами викликів медиків постраждалих не виявили.
Оновлено: У КМВА повідомили, що в місцях падіння уламків в Дарницькому та Шевченківському районах Києва виникли пожежі.
"ДСНС працює над ліквідацією. Інформація щодо потерпілих уточнюється", – ідеться в повідомленні.
За словами Кличка, пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення. Та в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі.
Крім того, повідомляє мер, виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі. Там є загоряння на відкритій місцевості.