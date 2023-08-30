В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары

В Дарницком и Шевченковском районах Киева произошли падение обломков вражеских ракет, возникли пожары.

Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, КГВА

Детали: Мэр Киева сообщил, что в Дарницком районе произошло падение обломков на крышу торгового помещения.

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Кроме того, в Шевченковском – тоже падение обломков на территорию нежилой застройки.

"Все службы следуют на место", – добавил Кличко.

Позже он сообщил: "Медики выехали на вызовы по двум адресам в Шевченковский район. Подробности – позже".

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По его словам, по адресам вызовов медиков пострадавших не обнаружили.

Обновлено: В КГВА сообщили, что в местах падения обломков в Дарницком и Шевченковском районах Киева возникли пожары.

"ГСЧС работает над ликвидацией. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

По словам Кличко, пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где горит после падения обломков на крышу торгового помещения. И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании.

Кроме того, сообщает мэр, обнаружено еще одно место падения обломков в Шевченковском районе. Там есть возгорание на открытой местности.