В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
В Дарницком и Шевченковском районах Киева произошли падение обломков вражеских ракет, возникли пожары.
Источник: городской голова Киева Виталий Кличко, КГВА
Детали: Мэр Киева сообщил, что в Дарницком районе произошло падение обломков на крышу торгового помещения.
Кроме того, в Шевченковском – тоже падение обломков на территорию нежилой застройки.
"Все службы следуют на место", – добавил Кличко.
Позже он сообщил: "Медики выехали на вызовы по двум адресам в Шевченковский район. Подробности – позже".
По его словам, по адресам вызовов медиков пострадавших не обнаружили.
Обновлено: В КГВА сообщили, что в местах падения обломков в Дарницком и Шевченковском районах Киева возникли пожары.
"ГСЧС работает над ликвидацией. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
По словам Кличко, пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где горит после падения обломков на крышу торгового помещения. И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании.
Кроме того, сообщает мэр, обнаружено еще одно место падения обломков в Шевченковском районе. Там есть возгорание на открытой местности.