Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Середа, 30 серпня 2023, 07:42
За минулу добу Сили оборони знищили ще 570 загарбників, 9 танків, 8 дронів і 17 ББМ ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,
- танків ‒ 4423 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,
- артилерійських систем – 5476 (+26) од,
- РСЗВ – 733 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,
- крилатих ракет ‒ 1419 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
- спеціальної техніки ‒ 825 (+5).