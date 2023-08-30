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Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 07:42
Захисники відмінусували ще 570 загарбників і 9 танків ворога
ВОЇНИ ЗСУ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили ще 570 загарбників, 9 танків, 8 дронів і 17 ББМ ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 262410 (+570) осіб,
  • танків ‒ 4423 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 5476 (+26) од,
  • РСЗВ – 733 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 500 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4395 (+8) од,
  • крилатих ракет ‒ 1419 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7953 (+44) од,
  • спеціальної техніки ‒ 825 (+5).

Теми: війнаГенштабЗбройні сили
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