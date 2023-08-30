Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 07:42
Защитники отминусовали еще 570 захватчиков и 9 танков врага
ВОИНЫ ВСУ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 570 захватчиков, 9 танков, 8 дронов и 17 ББМ врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава ‒ около 262410 (+570) человек,
  • танков ‒ 4423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 5476 (+26) ед,
  • РСЗО ‒ 733 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 500 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4395 (+8) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1419 (+0) ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7953 (+44) ед,
  • специальной техники ‒ 825 (+5).

Темы: войнаГенштабВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
Все новости...
Реклама: