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Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 07:42
Защитники отминусовали еще 570 захватчиков и 9 танков врага
ВОИНЫ ВСУ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 570 захватчиков, 9 танков, 8 дронов и 17 ББМ врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава ‒ около 262410 (+570) человек,
  • танков ‒ 4423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 5476 (+26) ед,
  • РСЗО ‒ 733 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 500 (+0) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4395 (+8) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1419 (+0) ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7953 (+44) ед,
  • специальной техники ‒ 825 (+5).

Темы: войнаГенштабВооруженные силы
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