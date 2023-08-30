Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Среда, 30 августа 2023, 07:42
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 570 захватчиков, 9 танков, 8 дронов и 17 ББМ врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава ‒ около 262410 (+570) человек,
- танков ‒ 4423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8596 (+17) ед,
- артиллерийских систем ‒ 5476 (+26) ед,
- РСЗО ‒ 733 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 500 (+0) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4395 (+8) ед,
- крылатых ракет ‒ 1419 (+0) ед,
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7953 (+44) ед,
- специальной техники ‒ 825 (+5).