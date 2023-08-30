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На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 07:53
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
ДРОН-КАМІКАДЗЕ SHAHED-136. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Вночі 30 серпня росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Житомирській області, внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа.

Джерело: голова військової адміністрації Житомирської області Віталій Бунечко

Пряма мова: "Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно".

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Деталі: За словами Бунечка, осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

"Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", – ідеться в повідомленні.

Теми: Житомирщинабезпілотникивійна
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