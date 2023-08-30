На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры

Ночью 30 августа россияне атаковали объект инфраструктуры в Житомирской области, в результате падения сбитого дрона возник пожар.

Источник: глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко

Прямая речь: "Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно".

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Детали: По словам Бунечко, очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов.

"Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется", – говорится в сообщении.