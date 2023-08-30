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Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 09:32
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
facebook.com/sven.krueger.freiberg

Мер німецького міста Фрайберг Свен Крюгер був гостем на урочистому балу у Санкт-Петербурзі і виступав там з промовою, ніяк не згадавши війну проти України.

Джерело: Zeit Online, "Європейська правда"

Деталі: 25 серпня у Єкатерининському палаці проходив Петровський бал – пишний захід в історичних декораціях. Організатори на офіційних сторінках розповідають, що він задуманий як "продовження традицій Петровських асамблей як значної частки російського культурного коду, закладеного Петром І" і традицій Дрезденського оперного балу.

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На подію запросили сотні гостей, а президент Росії Володимир Путін підготував для них дистанційне звернення, похваливши проєкт і заявивши, що він є поверненням "до найкращих сторінок російської історії". 

Серед гостей балу були іноземці, у тому числі мер Фрайберга Свен Крюгер. Його присутність на заході підтвердили і у мерії, коли журналісти запитали про це, хоча поїздка офіційно не анонсувалася. Речниця сказала, що він поїхав до Росії "у приватну поїздку", проте на балу його представили як мера. 

У промові Крюгер, як повідомляють, хвалив Росію, говорив, що почав вчити російську понад рік тому, та що він переконаний, що "тяжкі часи вийде пройти" і у майбутньому Росія та Німеччина знову знайдуть багато спільного. 

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Крюгер є міським головою Фрайберга, міста з 40 тисячами мешканців,  з 2015 року. Спершу він входив до СДПН, але далі став позапартійним. Його поява у Петербурзі стала у несподіванкою, хоча різні зв’язки мера з Росією неодноразово спричиняли дискусії у минулому.  

Зокрема, відомо, що мер товаришує з ректором Гірничого університету у Петербурзі Володимиром Литвиненком, який має тісні зв’язки з Путіним. У 2014 році йому дали почесне докторське звання від Гірничої академії Фрайберга.  

Крюгер також товаришує з організатором Петровського балу, німцем Гансом-Йоахімом Фреєм, багаторічним керівником Дрезденського оперного балу, якого називають наближеним до Путіна. На останній події у 2021 році для учасників транслювали спеціальне звернення Путіна, а у 2000-х роках диктатор одного разу сам був учасником балу. 

Фрей отримував контракти у Росії як культурний менеджер і консультант, а після початку повномасштабної війни не дистанціювався від Кремля і казав, що "на боці Росії" та "любить цю країну, культуру і традицію". 

Поїздка Крюгера вже викликала резонанс серед місцевих політиків.

Лідер фракції ХДС у Фрайберзі Стів Іттерсгаген заявив, що "здивований" вчинком Крюгера. "На його місці я би цього не робив – мер представляє наше місто", – заявив він.

Лідерка фракції СДПН Альона Раац заявила, що нічого не знала про майбутню поїздку Крюгера. "На мою думку, дуже небезпечно і аж ніяк не корисно вплутуватися у такі справи, будучи мером невеликого міста", – прокоментувала вона. 

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Теми: НімеччинаРосія
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