Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью

Мэр немецкого города Фрайберг Свен Крюгер был гостем на торжественном балу в Санкт-Петербурге и выступал там с речью, никак не упомянув войну против Украины.

Источник: Zeit Online, "Европейская правда"

Детали: 25 августа в Екатерининском дворце проходил Петровский бал – пышное мероприятие в исторических декорациях. Организаторы на официальных страницах рассказывают, что он задуман как "продолжение традиций Петровских ассамблей как значительной части российского культурного кода, заложенного Петром I" и традиций Дрезденского оперного бала.

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На событие пригласили сотни гостей, а президент России Владимир Путин подготовил для них дистанционное обращение, похвалив проект и заявив, что он является возвращением "к лучшим страницам русской истории".

Среди гостей бала были иностранцы, в том числе мэр Фрайберга Свен Крюгер. Его присутствие на мероприятии подтвердили и в мэрии, когда журналисты спросили об этом, хотя поездка официально не анонсировалась. Пресс-секретарь сказала, что он поехал в Россию в частную поездку, однако на балу его представили как мэра.

В речи Крюгер, как сообщается, хвалил Россию, говорил, что начал учить русский более года назад, и что он убежден, что "тяжелые времена получится пройти" и в будущем Россия и Германия снова найдут много общего.

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Крюгер является городским головой Фрайберга, города с 40 тысячами жителей, с 2015 года. Сначала он входил в СДПГ, но дальше стал беспартийным. Его появление в Петербурге стало неожиданностью, хотя различные связи мэра с Россией неоднократно вызывали дискуссии в прошлом.

В частности, известно, что мэр дружит с ректором Горного университета в Петербурге Владимиром Литвиненко, который имеет тесные связи с Путиным. В 2014 году ему дали почетное докторское звание от Горной академии Фрайберга.

Крюгер также дружит с организатором Петровского бала, немцем Гансом-Йоахимом Фреем, многолетним руководителем Дрезденского оперного бала, которого называют приближенным к Путину. На последнем событии в 2021 году для участников транслировали специальное обращение Владимира Путина, а в 2000-х годах Путин однажды сам был участником бала.

Фрей получал контракты в России как культурный менеджер и консультант, а после начала полномасштабной войны не дистанцировался от Кремля и говорил, что "на стороне России" и "любит эту страну, культуру и традицию".

Поездка Крюгера уже вызвала резонанс среди местных политиков.

Лидер фракции ХДС во Фрайберге Стив Иттерсгаген заявил, что "удивлен" поступком Крюгера. "На его месте я бы этого не делал – мэр представляет наш город", – заявил он.

Лидер фракции СДПГ Алена Раац заявила, что ничего не знала о предстоящей поездке Крюгера. "По моему мнению, очень опасно и отнюдь не полезно ввязываться в такие дела, будучи мэром небольшого города", – прокомментировала она.

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