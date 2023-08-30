В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії

Британська розвідка констатувала значну кількість відмов воювати серед військових армії РФ, що Росія поки компенсує масовим залученням нових людей без належної підготовки.

Джерело: "Європейська правда", розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 30 серпня

Деталі: Аналітики зазначають, що 25 серпня двоє росіян отримали два роки колонії за відмову повертатися на фронт, а в липні "Медіазона" повідомляла, що за відмови щотижня засуджують по сотні військових.

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"Якщо така тенденція триває, то за рік буде близько 5200 вироків за відмову йти у бій. Велика кількість таких вироків свідчить про поганий моральний стан у російській армії", – зазначають в огляді.

Розвідка припускає, що факторами дезертирських настроїв є недостатня підготовка, відсутність мотивації і стресові ситуації, які чекають російських військових по всій лінії фронту.

"Хоча деякі військові відмовляються йти у бій і показники виснаження серед підрозділів високі, Росія скоріш за все компенсує втрати, спрямовуючи на фронт масу погано підготовлених солдатів", – зазначають аналітики, додаючи, що РФ перейшла до застосування великої маси людей з початком "часткової мобілізації" з осені 2022 року, як для наступальних, так і оборонних операцій.

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