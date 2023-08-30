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В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 09:56
В аримии РФ много дезертиров и отказников – разведка Британии
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Британская разведка констатировала значительное количество отказов воевать среди военных армии РФ, что Россия пока компенсирует массовым привлечением новых людей без надлежащей подготовки.

Источник: "Европейская правда", разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 30 августа

Детали: Аналитики отмечают, что 25 августа двое россиян получили два года колонии за отказ возвращаться на фронт, а в июле "Медиазона" сообщала, что за отказы еженедельно осуждают по сотне военных.

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"Если такая тенденция продолжается, то за год будет около 5200 приговоров за отказ идти в бой. Большое количество таких приговоров свидетельствует о плохом моральном состоянии в российской армии", – отмечают в обзоре.

Разведка предполагает, что факторами дезертирских настроений являются недостаточная подготовка, отсутствие мотивации и стрессовые ситуации, которые ждут российских военных по всей линии фронта.

"Хотя некоторые военные отказываются идти в бой и показатели истощения среди подразделений высоки, Россия скорее всего компенсирует потери, направляя на фронт массу плохо подготовленных солдат", – отмечают аналитики, добавляя, что РФ перешла к применению большой массы людей с началом "частичной мобилизации" с осени 2022 года, как для наступательных, так и оборонительных операций.

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Темы: разведкаВеликобританияРосcияармия
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