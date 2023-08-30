В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии

Британская разведка констатировала значительное количество отказов воевать среди военных армии РФ, что Россия пока компенсирует массовым привлечением новых людей без надлежащей подготовки.

Источник: "Европейская правда", разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 30 августа

Детали: Аналитики отмечают, что 25 августа двое россиян получили два года колонии за отказ возвращаться на фронт, а в июле "Медиазона" сообщала, что за отказы еженедельно осуждают по сотне военных.

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"Если такая тенденция продолжается, то за год будет около 5200 приговоров за отказ идти в бой. Большое количество таких приговоров свидетельствует о плохом моральном состоянии в российской армии", – отмечают в обзоре.

Разведка предполагает, что факторами дезертирских настроений являются недостаточная подготовка, отсутствие мотивации и стрессовые ситуации, которые ждут российских военных по всей линии фронта.

"Хотя некоторые военные отказываются идти в бой и показатели истощения среди подразделений высоки, Россия скорее всего компенсирует потери, направляя на фронт массу плохо подготовленных солдат", – отмечают аналитики, добавляя, что РФ перешла к применению большой массы людей с началом "частичной мобилизации" с осени 2022 года, как для наступательных, так и оборонительных операций.

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