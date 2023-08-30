СБУ влаштувала "бавовну" зрадникам, яким закортіло "виборів" у Запорізькій області – джерела

Служба безпеки України вдарила безпілотниками по колаборантах, які зібралися проводити нелегітимні російські "вибори" на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Джерело: співрозмовники УП в спецслужбі

Деталі: Українські БПЛА відпрацювали по так званій "виборчій дільниці" в тимчасово окупованому місті Кам’янка-Дніпровська в той момент, коли там проходив збір так званих "голів дільничних виборчих комісій" усього району.

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На зустріч, за даними співрозмовника УП, зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадировці.

Пряма мова: "Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів.

Атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато поранених.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ влаштувала "бавовну" кадировцям і зрадникам pic.twitter.com/bBfLD6lSaR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 30, 2023

СБУ нагадує: працювати на Росію - небезпечно для здоров'я ✊ pic.twitter.com/XP8CnKFbEC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 30, 2023

Саме місто оточено російськими військовими, які активують свої РЕБ, ППО та інше. Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ – черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров’я".