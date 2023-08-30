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СБУ устроила "бавовну" предателям, которым захотелось "выборов" в Запорожской области – источники

Валентина РоманенкоСреда, 30 августа 2023, 10:02
СБУ устроила бавовну предателям, которым захотелось выборов в Запорожской области – источники

Служба безопасности Украины ударила беспилотниками по коллаборационистам, которые собрались проводить нелегитимные российские "выборы" на временно оккупированной части Запорожской области.

Источник: собеседники УП в спецслужбе

Детали: Украинские БПЛА отработали по так называемому "избирательному участку" во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская в тот момент, когда там проходил сбор так называемых "председателей участковых избирательных комиссий" всего района.

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На встречу, по данным собеседника УП, собралось более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, кадыровцы.

Прямая речь: "Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов.

Атака проходила в несколько волн. Ее точные последствия можно будет оценить позже, но уже сейчас известно о многих раненых.

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Сам город окружен российскими военными, которые активируют свои РЭБ, ПВО и прочее. Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ - очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья".

Темы: СБУЗапорожская область
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