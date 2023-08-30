СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі

Служба безпеки затримала в Одесі колишнього командира роти батальйону луганських бойовиків, який виїхав на підконтрольну Україну і хотів "залягти на дно".

Джерело: пресслужба Одеської обласної прокуратури, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: СБУ повідомляє, що одесит є прихильником кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він "брав активну участь у провокаціях на користь РФ".

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Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків.

Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Прізрак", яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу Росії

За інформацією СБУ, з того часу він під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході, у тому числі в районі Бахмутської траси.

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Прокуратура уточнює, що чоловік перебував в лавах бойовиків з червня 2014 по 2016 роки. Зокрема, він брав участь у збройному протистоянні у Лисичанську з метою утримання міста під контролем РФ та захопленні населених пунктів, будівель та інших об'єктів на території Луганської області.

Як наголошує прокуратура, командиром роти 14-го батальйону "Прізрак" він став після "успішного виконання завдань".

фото прокуратури

СБУ повідомляє, що згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно".

Під час обшуків за місцями його перебування в Одесі виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі "ЛНР".

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Довідково: Батальйон "Прізрак" – це незаконне збройне формування, яке було створено колаборантом Олексієм Мозговим у Луганську у 2014 році.