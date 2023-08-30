СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
Служба безпеки затримала в Одесі колишнього командира роти батальйону луганських бойовиків, який виїхав на підконтрольну Україну і хотів "залягти на дно".
Джерело: пресслужба Одеської обласної прокуратури, пресслужба Служби безпеки України
Деталі: СБУ повідомляє, що одесит є прихильником кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він "брав активну участь у провокаціях на користь РФ".
Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків.
Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Прізрак", яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу Росії
За інформацією СБУ, з того часу він під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході, у тому числі в районі Бахмутської траси.
Прокуратура уточнює, що чоловік перебував в лавах бойовиків з червня 2014 по 2016 роки. Зокрема, він брав участь у збройному протистоянні у Лисичанську з метою утримання міста під контролем РФ та захопленні населених пунктів, будівель та інших об'єктів на території Луганської області.
Як наголошує прокуратура, командиром роти 14-го батальйону "Прізрак" він став після "успішного виконання завдань".
СБУ повідомляє, що згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно".
Під час обшуків за місцями його перебування в Одесі виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі "ЛНР".
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі). Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Довідково: Батальйон "Прізрак" – це незаконне збройне формування, яке було створено колаборантом Олексієм Мозговим у Луганську у 2014 році.