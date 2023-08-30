СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе

Служба безопасности задержала в Одессе бывшего командира роты батальона луганских боевиков, который выехал на подконтрольную Украину и хотел "залечь на дно".

Источник: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: СБУ сообщает, что одессит является сторонником кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он "принимал активное участие в провокациях в пользу РФ".

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Тогда, чтобы избежать ответственности за свои преступления, он бежал во временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков.

Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которая в дальнейшем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса России

По информации СБУ, с тех пор он под псевдонимом "Санта" воевал против украинских войск на востоке, в том числе в районе Бахмутской трассы.

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Прокуратура уточняет, что мужчина находился в рядах боевиков с июня 2014 по 2016 годы. В частности, он участвовал в вооруженном противостоянии в Лисичанске с целью удержания города под контролем РФ и захвате населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Луганской области.

Как отмечает прокуратура, командиром роты 14-го батальона "Призрак" он стал после "успешного выполнения задач".

фото прокуратуры

СБУ сообщает, что впоследствии боевик решил оставить своих главарей и скрыто выехал в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно".

Во время обысков по местам его пребывания в Одессе обнаружены фотоматериалы с доказательствами его пребывания в составе "ЛНР".

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Справочно: Батальон "Призрак" - это незаконное вооруженное формирование, которое было создано коллаборационистом Алексеем Мозговым в Луганске в 2014 году.