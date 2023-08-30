Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 августа 2023, 10:41
СБУ задержала экс-командира луганских Призраков: скрывался в Одессе
фото прокуратуры

Служба безопасности задержала в Одессе бывшего командира роты батальона луганских боевиков, который выехал на подконтрольную Украину и хотел "залечь на дно".

Источник: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, пресс-служба Службы безопасности Украины 

Детали: СБУ сообщает, что одессит является сторонником кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он "принимал активное участие в провокациях в пользу РФ".

Реклама:

Тогда, чтобы избежать ответственности за свои преступления, он бежал во временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков.

Там его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", которая в дальнейшем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса России

По информации СБУ, с тех пор он под псевдонимом "Санта" воевал против украинских войск на востоке, в том числе в районе Бахмутской трассы.

ВИДЕО ДНЯ

Прокуратура уточняет, что мужчина находился в рядах боевиков с июня 2014 по 2016 годы. В частности, он участвовал в вооруженном противостоянии в Лисичанске с целью удержания города под контролем РФ и захвате населенных пунктов, зданий и других объектов на территории Луганской области.

Как отмечает прокуратура, командиром роты 14-го батальона "Призрак" он стал после "успешного выполнения задач".

 
фото прокуратуры

СБУ сообщает, что впоследствии боевик решил оставить своих главарей и скрыто выехал в Одессу. В городе он пытался "залечь на дно".

Во время обысков по местам его пребывания в Одессе обнаружены фотоматериалы с доказательствами его пребывания в составе "ЛНР".

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Справочно: Батальон "Призрак" - это незаконное вооруженное формирование, которое было создано коллаборационистом Алексеем Мозговым в Луганске в 2014 году.

Темы: ОдессаСБУЛуганская областьпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Одесса
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
В Одессе задержали военного инженера, который присвоил более миллиона гривен
Последние новости
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
Все новости...
Реклама: