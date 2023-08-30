Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом

Валентина РоманенкоСереда, 30 серпня 2023, 11:03
Викладачка КПІ розповідала студентам про 9 років бомбили Донбас: постане перед судом
ілюстративне фото Unsplash

Судитимуть колишню викладачку столичного вишу, яка виправдовувала окупантів перед студентами.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Слідством встановлено, що у березні 2023 року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів (за даними джерела УП – Національного університету Украї́ни "КПІ імені Ігоря Сікорського") під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку висловила студентам своє бачення подій в Україні.

Реклама:

У своїх висловах уродженка Республіки Білорусь звинувачувала чинного президента України у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни, а напад країни-агресора на Україну назвала "випереджаючим ударом".

При цьому вона звинувачувала українські війська в "обстрілах Донбасу" впродовж останніх дев`яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області.

Зазначається, що в ході слідства свою вину обвинувачена визнала повністю.

ВІДЕО ДНЯ

Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Вказано, що на даний час жінка звільнена з роботи.

Теми: освітавійнаКиївпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія: РФ 24 серпня намагалася ракетами атакувати цивільне судно в Україні

Помер колишній нардеп і музикант Ян Табачник

На Київщині призначили нового очільника обласної поліції

В Україні починає роботу новий посол Британії

Умеров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону

Маск знайшов виправдання своїй позиції щодо РФ: Конгрес США не оголошував війну Росії

Усі новини...
освіта
"Хочу вчитися без страху, що у школу влучать рашисти": учням в Миколаєві потрібне укриття
У Франції заборонили у школах мусульманські сукні-абая, що закривають усе тіло
"Шахед" зруйнував школу на Сумщині, загинуло четверо працівників
Останні новини
23:45
10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день
23:23
Адміністрація Байдена близька до схвалення Україні ракет з касетними боєприпасами – Reuters
23:03
У Києві поліціянта поранили ножем, але він продовжив затримання
22:41
Щодо передачі Україні ракет ATACMS ще ведуться переговори – Держдеп
22:09
Бербок закликала Путіна повернути викрадених українських дітей
21:57
У Литві назвали незаконними псевдовибори Росії на окупованих територіях
21:50
Польща заблокує експорт українського зерна, якщо Єврокомісія не продовжить ембарго
21:49
Зеленський повідомив, що в Україну надійдуть додаткові системи ППО
21:48
УЗ тимчасово змінить маршрути деяких поїздів у вересні
21:25
Дим електронних сигарет знерухомлює імунні клітини – дослідження
Усі новини...
Реклама: