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Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом

Валентина РоманенкоСереда, 30 серпня 2023, 11:03
Викладачка КПІ розповідала студентам про 9 років бомбили Донбас: постане перед судом
ілюстративне фото Unsplash

Судитимуть колишню викладачку столичного вишу, яка виправдовувала окупантів перед студентами.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Слідством встановлено, що у березні 2023 року 62-річна доцентка кафедри одного зі столичних університетів (за даними джерела УП – Національного університету Украї́ни "КПІ імені Ігоря Сікорського") під час проведення навчального заняття в режимі відеозв’язку висловила студентам своє бачення подій в Україні.

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У своїх висловах уродженка Республіки Білорусь звинувачувала чинного президента України у непідписанні Мінських угод, що, на її думку, послужило причиною війни, а напад країни-агресора на Україну назвала "випереджаючим ударом".

При цьому вона звинувачувала українські війська в "обстрілах Донбасу" впродовж останніх дев`яти років та заперечувала тимчасову окупацію території Донецької області.

Зазначається, що в ході слідства свою вину обвинувачена визнала повністю.

ВІДЕО ДНЯ

Обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Вказано, що на даний час жінка звільнена з роботи.

Теми: освітавійнаКиївпрокуратура
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